Соратница Трампа покидает Конгресс после ссоры с ним

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса с 5 января 2026 года. Она сделала соответствующее заявление на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Конгрессвумен распространила письменное заявление о своем уходе.

«Я увольняюсь из офиса, моим последним днем будет 5 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Ранее Грин рассказала, что получает поток угроз после агрессивной риторики в её адрес со стороны Трампа.

Она отметила, что годами поддерживала Трампа, вела борьбу за него и его политику, а он назвал ее «предателем». При этом она не стремилась к конфликту с президентом, а желала поддержать женщин, ставших жертвами финансиста Джеффри Эпштейна.