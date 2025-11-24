Союзник Додика победил на выборах в Республике Сербской БиГ

На досрочных президентских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины победу одержал бывший министр внутренних дел Синиша Каран, союзник экс-президента Милорада Додика. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным после обработки 97% бюллетеней, Каран набрал 51,2% голосов, опередив кандидата от оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Бланушу, получившего 48,8%. Явка избирателей составила около 30%.

Синиша Каран будет исполнять обязанности президента до всеобщих выборов, запланированных на октябрь 2026 года.

Напомним, что в августе ЦИК Боснии и Герцеговины отменил мандат действовавшего президента Милорада Додика после его осуждения судом за неисполнение указа верховного представителя страны. Несмотря на отстранение от должности, Додик сохраняет политическое влияние как лидер правящей партии SNSD, к которой принадлежит и новый президент.

