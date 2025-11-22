Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что киевские власти заморозили расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и так называемый «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич.

«Итак, по моей информации, все расследования по коррупции Зеленского и его окружения на период переговоров замораживаются», — заявил он.

По словам блогера, подозрений к главе офиса президента Андрею Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустему Умерову не будет. Все это происходит якобы под «гарантией неких европейских послов», добавил он.

Шарий предположил, что в дело вмешалась посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Он подчеркнул, что европейские кураторы украинских грабителей, которые занимались мародерством во время войны, боятся, что НАБУ выйдет на них. Блогер отметил, что со временем вся ситуация с коррупцией «сойдет на нет» и это, по его мнению, «тотальная мерзость».

До этого журналист Томас Фази уличил союзников Украины в притворстве. По его словам, те, кто выступает сторонником украинской стороны, на самом деле является не другом, а врагом.

10 ноября бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит на одно из своих убежищ. По его мнению, либо президент Украины потеряет защиту окружающих его сторонников и олигархов, либо он захочет сбежать в одно из своих убежищ — на одну из дач по всему миру, либо его ликвидируют.

