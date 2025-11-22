Встречу чиновников ЕС с делегацией США назвали «тошнотворной»

Министр армии США Дэн Дрисколл и временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис провели в Киеве встречу с европейскими чиновниками. Общение стало шоком для представителей ЕС и прошло в «тошнотворном» тоне. На это пожаловался высокопоставленный европейский чиновник, пишет Financial Times.

Встреча прошла в Киеве на следующий день после того, как появился план США из 28 пунктов. Дипломатов и чиновников ЕС собрали в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис.

По словам европейских чиновников, обсуждение «быстро пошло наперекосяк», а тон встречи был «тошнотворным».

Дэвис сказала дипломатам, что «есть пределы того, насколько долго мы можем поддерживать Украину в ее положении».

«Есть убедительные признаки того, что у России сильная промышленная база, и вопрос времени, когда Украине придётся заключить сделку», — сказала она.

Что касается Дрисколла, то он пришел на встречу позднее, а во время выступления «перемежал свои комментарии нецензурными ругательствами».

«Нам нужно закончить это дерьмо... Вооружённые силы США любят Украину и поддерживают её, но честная военная оценка США показывает, что Украина находится в очень плохом положении, и сейчас наилучшее время для мира», — сказал Дрисколл.

Он добавил, что «гарантии безопасности являются частью этой сделки» с США и будут обсуждаться с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни.

Источник отметил, что Дэвис и Дрисколл настаивали на том, чтобы Зеленский подписал соглашение до американского праздника Дня благодарения, в четверг.

«У нас узкое окно для мира — президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее с этим справиться», — сказал Дрисколл.

Другой высокопоставленный европейский чиновник, проинформированный о встрече, был краток в общении с журналистами.