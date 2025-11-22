Отказ Зеленского уволить Ермака назвали «началом конца»

Отказ президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака «может стать началом конца». Об этом заявила колумнистка нидерландской газеты NRC Симоне Пик со ссылкой на неназванных украинских парламентариев.

«Если Зеленский не решится на увольнение Ермака, это может стать началом его конца», — говорится в статье.

По словам журналистки, «токсичность» Ермака и его влияние на украинского лидера превращают его в слабое звено в переговорной команде Киева. Пик допустила, что в украинских кругах может обсуждаться возможная отставка главы офиса президента Украины.

Зеленский и Ермак отписались друг от друга

Колумнистка рассказала, что у Ермака большая «концентрация власти в руках» из-за того, что он влияет на ключевые управленческие процессы в стране, включая зарубежные контакты, кадровые решения, а также на переговоры с США и другими западными союзниками. При этом, по мнению Пик, у него складываются напряженные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.

Она добавила, что коррупционный скандал в стране, который произошел на фоне расхищения оборонного бюджета может привести к смене «ключевых фигур» в окружении Зеленского. Журналиста считает, что украинский лидер уже сталкивается с критикой из-за нежелания обновлять свое окружение.

20 ноября в Верховной раде Украины зарегистрировали постановление об отставке Ермака с должности руководителя Офиса президента и Рустема Умерова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».