FT: США на встрече с дипломатами ЕС в Киеве отказались увеличить давление на РФ

Газета.Ru

Военные США на встрече с чиновниками ЕС в Киеве не стали принимать во внимание предложение увеличить давление на Россию ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

США отказались увеличить давление на Россию
«Когда встреча подходила к концу, послы ЕС заявили, что вместо заключения сделки сейчас необходимо усилить давление на Россию. Американцы сказали, что предложенные условия — это лучшее, на что может рассчитывать Украина», — говорится в сообщении.

По словам одного из европейских дипломатов, ситуация для Киева и ЕС складывается «еще хуже, чем мы думали».

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

