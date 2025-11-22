СМИ: встреча представителей США и ЕС по плану Трампа была «отвратительной»

Прошедшая в Киеве встреча американских военных с представителями ЕС в Киеве по вопросам нового плана президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине была «отвратительной». Об этом пишет газета Financial Times.

«Администрация Трампа заявила украинским и европейским чиновникам, что у них мало возможностей для переговоров по плану прекращения войны с Россией… «Мы не обсуждаем детали», — сказал он, по словам высокопоставленного европейского чиновника, присутствовавшего на встрече в киевской резиденции временного поверенного в делах США Джули Дэвис», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, один из высокопоставленных европейских чиновников назвал тон встречи «отвратительным».

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.