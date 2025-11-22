Вэнс заявил, что разрешить конфликт на Украине могут лишь умные люди

Убеждения о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит урегулировать украинский конфликт, являются фантазией. Об этом в социальной сети Х заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть фантазия о том, что если мы дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа будет в руках. Мир не делают провалившиеся дипломаты или политики из мира грез. Это делают умные люди в реальном мире», — заявил Вэнс, говоря о необходимости принятия нового американского плана по урегулированию конфликта.

Накануне президент России Владимир Путин заявил на совещании Совета безопасности РФ, что новый мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не обсуждает напрямую с Москвой мирный план по Украине, поскольку Киев против.

Вэнс: план урегулирования на Украине должен быть приемлемым для России и Киева

В пятницу Трамп заявил, что Украина должна согласиться на новый план урегулирования конфликта до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в Европе заявили о ловушках в мирном плане США по Украине.