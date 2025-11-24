Белый дом прокомментировал итоги переговоров США и Украины в Женеве

Соединённые Штаты и Украина договорились о продолжении консультаций по итогам переговоров в Женеве, сообщили представители Белого дома.

В заявлении американской администрации отмечается, что обе стороны высоко оценили достигнутый прогресс и намерены продолжать работу над окончательной доработкой соглашений.

Встреча завершилась формированием общего понимания того, что женевские переговоры стали значительным шагом вперёд, а последующее взаимодействие будет иметь ключевое значение для достижения прочного мира.

