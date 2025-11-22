В США объяснили решение Зеленского о выезде молодежи

Американский аналитик Марк Слебода прокомментировал решение президента Владимира Зеленского позволить молодым украинцам выезжать из страны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Эксперт объяснил решение украинского лидера о выезде молодежи и предположил, что таким образом тот хотел пресечь протесты.

«Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не фиксирует массового выезда молодежи с Украины на фоне снятия ограничений на поездки за границу для мужчин от 18 до 22 лет. До этого в стране вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в этом возрасте.