В Польше призвали авиакомпании не летать над соседней страной

Польские авиационные власти рекомендовали всем перевозчикам, чьи самолеты летят в Евросоюз, избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерскую службу Варшавы.

“Иностранным авиаперевозчикам, прибывающим в Европейский союз, рекомендуется избегать воздушную зону, находящуюся под диспетчерским управлением Минска”, - сказал собеседник агентства.

Точно такую же рекомендацию в Варшаве дали и всем авиакомпаниям, зарегистрированным в самой Польше.

Польша ищет иностранных шпионов после взрыва на ж/д

При этом в авиадиспетчерской службе Варшавы не уточнили, по какой причине дали соответствующие рекомендации польским и иностранным авиакомпаниям. Однако там отметили, что рекомендация действует до 14 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Польше после взрыва на железной дороге начали спецоперацию.