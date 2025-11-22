Конгрессвумен Грин призвала американцев «перестроить» Вашингтон

Демократическая и Республиканская партии США «рвут страну на части», в связи с чем ее согражданам необходимо взять в руки власть и «перестроить» Вашингтон. Об этом в социальной сети Х заявила член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин.

© Газета.Ru

«Когда обычные американцы наконец поймут и осознают, что политическо-индустриальный комплекс обеих партий рвет страну на части, что не единственный избранный лидер, как я, способен остановить вашингтонскую машину от нарастающего разрушения нашей страны, а вместо этого на самом деле они, американские люди, обладают настоящей властью над Вашингтоном, тогда я буду здесь, на их стороне, чтобы перестроить его», — заявила республиканка.

21 ноября Грин объявила, что покинет свой пост в начале января 2026 года. Она приняла такое решение на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Конгрессвумен Грин сообщила об уходе из конгресса на фоне конфликта с Трампом

15 ноября глава Белого дома сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. Он рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Американский лидер показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее Трамп назвал Грин «позором» Республиканской партии.