Экс-премьер Украины рассказал, зачем Зеленский поехал во Францию

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в заявил, что Владимир Зеленский совершил визит во Францию с целью через президента республики Эммануэля Макрона попытаться реабилитировать себя в глазах американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Макрон и Зеленский подписали в Париже декларацию о намерениях, предусматривающую закупку Киевом у французской стороны 100 истребителей Rafale, а также зенитно-ракетных систем SAMP-T.

Экс-премьер пояснил, что Зеленскому была необходима встреча с Макроном для координации своих позиций, и что французский лидер выразил ему поддержку. Азаров отметил, что дальнейшим шагом станут вероятные переговоры Макрона с Трампом, в ходе которых французская сторона будет пытаться убедить американского президента в том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) несколько превысило свои полномочия, и что не следует подрывать политический авторитет Зеленского в текущий период.

Напомним, что НАБУ 10 ноября сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетической отрасли и опубликовало фотографии с сумками, наполненными пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе операции. Народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк информировал о проведении обысков у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, заблаговременно покинул территорию Украины.

Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей по уголовному делу о коррупции в энергетической сфере, где упоминаются лица, обозначенные в ведомстве под псевдонимами "Тенор", "Рокета" и "Карлсон". Согласно информации Железняка, под псевдонимом "Карлсон" фигурирует Миндич, "Тенор" — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, причастной к коррупционным схемам в энергетике, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался также экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкционные меры против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября освободила от занимаемых должностей фигурирующих в деле о коррупции в энергетической сфере Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светлану Гринчук с должности министра энергетики.