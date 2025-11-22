Разобщенность интересов западных стран и перекидывание ими между собой ответственности за содержание Украины влечет за собой стратегическую уязвимость в балансе отношений с Россией, пишет французский журнал Valeurs Actuelles (VA).

Как отметило издание, сейчас Запад выглядит максимально раздробленным. Автор статьи отметил: США, желающие перераспределить финансовое и энергетическое бремя, оказывают давление на Европу.

VA: Запад потерял возможность изменить баланс сил с РФ

«От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией», — подчеркнул журналист.

По его мнению, все эти факторы уже предопределили военное поражение Киева.

Ранее военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что страны Запада пытаются оказать давление на Россию с целью добиться заморозки украинского конфликта и выиграть время для восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ).