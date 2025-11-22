В США забили тревогу из-за ослабления доллара

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин забила тревогу из-за ослабления американского доллара и роста государственного долга. Соответствующее заявление она сделала в социальной сети.

“Долг растет. Корпоративные и глобальные интересы остаются в сердце Вашингтона. Покупательская способность доллара продолжает падать”, - подчеркнула Грин.

Конгрессвумен Грин сообщила об уходе из конгресса на фоне конфликта с Трампом

К слову, ранее Грин после конфликта с президентом Дональдом Трампом объявила об уходе с поста в палате представителей (нижняя палата парламента США) с января 2026 года. При этом сам Трамп заявлял, что Грин сбилась с пути после ее заявления о том, что он уделяет больше времени международной повестке, чем внутренней.

Также Трамп назвал Грин “сумасшедшей” и заявил, что больше не будет ее поддерживать на выборах.