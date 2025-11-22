WSJ: на Украине признали нереальность скорого вступления в НАТО

Украинские чиновники в частных беседах обсуждают, что Украина не попадет в НАТО еще много лет. Об этом сообщили американские журналисты, комментируя план США по мирному урегулированию на Украине, который предполагает отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс.

© РИА Новости

«Украинские чиновники в частном порядке говорят, что понимают, что какое-либо вступление в военный блок [станет возможным] лишь через многие годы», — пишет The Wall Street Journal.

Украина, по данным издания, утверждала, что вступление в альянс нужно ждя обеспечения долгосрочной безопасности страны — это они закрепили в конституции.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США якобы ведут «тайные консультации» с Россией по новому плану урегулирования ситуации на Украине. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эти сведения, заявив, что Москва не получала официальных данных от Вашингтона о «соглашениях» по Украине. А Дональд Трамп отправил министра армии Дэна Дрисколла вместе с главой штаба армии генералом Рэнди Джорджем и командующим армией в Европе генералом Кристофером Донахью в Киев для обсуждения нового мирного плана.