Новый мирный план по Украине, предложенный США, ставит под сомнение намерения Европейского Союза использовать замороженные российские активы для оказания финансовой помощи Украине, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленного бельгийского чиновника.

По данным издания, это помешает ЕС использовать российские активы.

«Мирный план, появившийся на этой неделе, предусматривает использование обездвиженных российских активов иначе», — высказались в статье.

Politico: план Трампа по Украине грозит ЕС сорвать экспроприацию активов России

Ранее нардеп Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа.

