Военный эксперт Александр Меркурис заявил, что шансы Украины получить от России репарации и раньше никто не рассматривал всерьез. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Меркурис напомнил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его окружение испытывает трудности на фоне коррупционного скандала, поэтому исключил даже намек на возможность получения репараций от России

В Европе высказались о проблемах с российскими активами из-за плана США по Украине

«Именно ситуация на фронтах в конечном итоге объясняет, почему европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование», — отметил он.

Эксперт указал, что успехи российских военных в зоне боевых действий усугубили внутриполитическую борьбу на Украине. По его мнению, враги украинского лидера «становятся все активнее и требуют свою долю пирога, пытаясь отодвинуть людей Зеленского в сторону».