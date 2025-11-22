Три страны не приняли основные положения плана США по Украине

Ведущие европейские державы заняли единую позицию, отклонив принципиальные аспекты мирной инициативы США относительно урегулирования украинского конфликта. Согласно данным Bloomberg, Франция, Британия и Германия в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским согласовали принципиальные подходы к дальнейшим действиям.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер подтвердили необходимость сохранения обороноспособности вооруженных сил Украины для защиты суверенитета государства. Участники диалога определили, что современная линия фронта должна стать базовой точкой отсчета для любых потенциальных мирных переговоров, что фактически означает несогласие с альтернативными сценариями, предложенными американской стороной.