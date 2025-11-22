США заподозрили президента Украины Владимира Зеленского в махинациях на 48 миллиардов долларов и готовятся раскрыть эти данные. Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

По его словам, 100 миллионов долларов, которые были присвоены в результате коррупционных схем в окружении политика, окажутся мелочью.

«Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 миллиардов долларов, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского», — подчеркнул Джонсон.

Раскрыт возможный план побега Зеленского

Он добавил, что в этих схемах были заинтересованы высокопоставленные европейские чиновники. Экс-офицер обвинил в заинтересованности в том числе главу евродипломатии Каю Каллас.

Джонсон сказал, что большая часть денег ушла в банки Эстонии, поэтому бывшая премьер-министр заинтересована в продолжении конфликта. Если Зеленский откажется сотрудничать с США, его могут устранить физически, украинский президент это понимает, заключил эксперт.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.