В Германии рассказали о подготовке ответа плану США по Украине

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца сильно обеспокоено новым планом Вашингтона по урегулированию на Украине и уже работает над дипломатическими контрмерами, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

© Лента.ру

По данным издания, Берлин «мобилизует европейских партнеров», чтобы убедить Киев не поддаваться давлению со стороны США.

Мерц отменил мероприятия ради срочных переговоров об Украине

Источники рассказали, что ФРГ планирует воздействовать и на американскую сторону, продвигая позицию Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Мерц созвонился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил с ним мирный план США по Украине.