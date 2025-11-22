Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич официально опроверг распространяемые западными СМИ сведения о причастности президента Александра Вучича к так называемым «человеческим сафари» в 1990-е годы. Соответствующее заявление глава дипломатического ведомства разместил на своей странице в социальной сети X.

«Речь идет о преднамеренной попытке использовать трагедию 1990-х годов в качестве оружия для нанесения ущерба руководству Сербии, подрыва его международного авторитета и дестабилизации региональных отношений», - подчеркнул министр.

Джурич охарактеризовал обвинения в адрес сербского лидера как безосновательные инсинуации.

Поводом для заявления послужили публикации в ряде западных изданий, где утверждалось о богатых иностранцах, плативших в период осады Сараево отдельным сербам свыше 90 тысяч долларов за организацию охоты на мирных жителей. Сербские власти категорически отвергают подобные обвинения, считая их частью информационной кампании против действующего руководства страны.