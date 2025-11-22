Противоречия в интересах западных государств и их взаимные попытки переложить ответственность за поддержку Украины создают стратегические уязвимости в балансе отношений с Россией, утверждает французское издание Valeurs Actuelles.

Автор публикации констатирует, что Запад, будучи далеким от концепции единого альянса вокруг Украины, демонстрирует крайнюю степень разобщенности. Соединенные Штаты, сфокусированные на перераспределении финансового и энергетического бремени, оказывают давление на Европу, несмотря на её неспособность далее нести эти расходы. От Лондона до Парижа деклараций о решимости более недостаточно для маскировки неспособности Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил с Россией.

Совокупность указанных факторов, по оценке издания, уже предопределила военное поражение Киева и приближает крах правящих элит государств НАТО.

Фримен: Западу стоит изменить стратегию по отношению к России

В материале указывается, что во всех анализируемых международными экспертами сценариях специальной военной операции сохраняется неизменная константа: Россия не потерпит поражение в конфликте, тогда как положение Украины будет последовательно ухудшаться. Политические последствия для Запада окажутся существенными: атлантистские лидеры, обещавшие скорую победу Украины, будут дискредитированы в глазах избирателей.

В последний период Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс наращивает оперативную деятельность, характеризуя это как сдерживание потенциальной агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность усилением группировки блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на паритетных началах, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее утверждала, что Запад закрепил за собой статус участника украинского конфликта, направляя наёмников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что часть этих лиц может являться кадровыми военными.