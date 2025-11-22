На Западе заявили, что Трамп лично будет вносить правки в план по Украине

Президент США Дональд Трамп будет лично вносить все правки в план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Politico.

«Украинцам настоятельно донесли, что США ожидают от них согласия на мирную сделку… Любые изменения будут вноситься лично президентом», — говорится в материале.

Трамп пригрозил Украине в случае отказа Зеленского от мирного плана

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

21 ноября газета Bild сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу и обсудил с ним американский план по урегулированию ситуации на Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал разговор «доверительным и обстоятельным».

