Военный аналитик, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил, что политические перспективы европейских лидеров, связанных с Киевом, будут разрушены вместе с падением режима Владимира Зеленского.

Эксперт отметил, что судьбы ключевых европейских политиков — верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона — неразрывно связаны с Украиной. Следовательно, как подчеркнул аналитик, в случае краха Украины их политическая карьера также потерпит крах.

При этом Риттер подчеркнул, что ни один из перечисленных лидеров не верит в наличие у Зеленского реальных шансов избежать военного поражения.

Согласно информации портала Axios, Соединенные Штаты проводили закрытые консультации с Россией по выработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, сгруппированных в четыре тематических блока: мирное урегулирование, предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО, общеевропейская безопасность и будущие отношения между Россией и США.

Зарубежные средства массовой информации сообщали, что предложенный план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США, заморозку линии соприкосновения на большей части Запорожской и Херсонской областей, а также официальное признание крымского и донбасского регионов российскими.

Кроме того, согласно условиям плана, Вашингтон снимет с Москвы санкционные ограничения и сократит объемы военной помощи Киеву, который должен будет провести сокращение численности Вооруженных сил Украины. Украине запретят размещать на своей территории иностранные воинские контингенты и виды вооружений, способные наносить удары по глубинной территории России. Русский язык должен получить статус государственного, а каноническая Украинская православная церковь — официальное признание.

Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября предельным сроком для принятия Украиной условий его мирного соглашения.