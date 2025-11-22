Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США

Ura.Ru

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас утверждает, что якобы Россия стремится предотвратить американские санкции против нефти с помощью мирного плана США. Также, по ее словам, Москва хочет отложить обсуждение «репарационного кредита» для Киева за счет российских замороженных активов. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США
© Global Look Press
«Мы должны очень твердо заявить нашим партнерам в Азии и Океании, что мы не попадемся в эти две ловушки», — сказала она. Форум, на котором прозвучало заявление, был посвящен обсуждению отношений между Евросоюзом, странами Азии и Океании.

Каллас заявила об отсутствии у России прав на уступки со стороны Украины

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявлял, что санкции против России в сфере нефтегазовой отрасли перестали отрицательно сказываться на состоянии национальной экономики. Он подчеркнул, что в настоящий момент большая доля доходов федерального бюджета формируется независимо от экспортных поступлений от продажи нефти и газа.

Президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала официально ни мирный план США, ни какие-либо его варианты. Он также отметил, что информация о мирном плане становится известна РФ в основном из публикаций в СМИ, а не в результате прямого диалога с американской стороной.