Трамп заявил, что США скоро введут «очень мощные санкции» против России
Власти США намерены ввести «очень мощные санкции» против России. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.
По его словам, прозвучавшим в эфире радио Fox News, эти рестрикции должны вступить в силу в ближайшее время.
В России отреагировали на планы Трампа ужесточить санкции против Москвы
«И они очень мощные, очень… Это важно, ведь их экономика основана на нефти», — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее о намерении Вашингтона ввести новые экономические санкции против России заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.