Трамп высказался об опоздавшем со сделкой по урегулированию Зеленском

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта еще год или два назад, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», — высказался он о Зеленском, опоздавшем с заключением мира.

20 ноября Киев официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией Трампа.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. Сообщалось, что документ включает 28 пунктов.