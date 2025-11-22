Западные издания зафиксировали тревожные сигналы о потенциальной угрозе силового смещения киевского руководства. Журнал The Spectator указывает, что заявления радикальных украинских националистов в условиях разрастающегося коррупционного скандала создают серьёзную опасность для действующей власти.

Публикация отмечает, что риторика националистов воспринимается как идеологическое обоснование возможного военного переворота. Авторы характеризуют эти силы как «наиболее опасных оппонентов» президента Зеленского, предполагая, что радикальное военное формирование «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России.) способно взять на себя роль теневого режиссёра в случае коллапса политического режима.

Зеленский выбирает между большой кровью и малой

«Военное поражение, политический крах и полномасштабная гражданская война вот перспективы, с которыми сталкивается Владимир Зеленский накануне наиболее тяжёлого для Украины военного периода, который может стать финальным зимним сезоном», заключает издание.