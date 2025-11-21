Сибига раскрыл детали разговора с Каллас

Глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что коррупционный скандал на Украине не должен подрывать международную поддержку Киева. Об этом он рассказал у себя в соцсетях, передает РИА Новости.

Сибига указал, что в ходе разговора «подтвердил приверженность Киева борьбе с коррупцией и проинформировал о принципиальных шагах, предпринятых Владимиром Зеленским и правительством Украины в ответ на последние коррупционные расследования».

«Я подчеркнул, что эти события не должны подрывать международную поддержку обороны Украины», — добавил глава МИД.

Также, по его словам, он рассказал Каллас об итогах недавних переговоров Зеленского с партнерами из США и Европы, ситуации на поле боя и борьбе с коррупцией.

В ноябре на Украине разразился скандал на фоне раскрытия Национальным антикоррупционным бюро страны коррупционной схемы в энергокомпаниях государства. За этим последовали обыски в компании «Энергоатом», бывшего министра энергетики Германа Галущенко и предпринимателя Тимура Миндича. Позже НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. На фоне скандала Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Галущенко, занимавшего пост главы Минюста, и министра энергетики Светлану Гринчук уволили.