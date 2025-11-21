США объявили небо над Венесуэлой бесполетной зоной

США опубликовали уведомление о том, что небо над Венесуэлой является запретной зоной для полетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации источника, запретной зоной было объявлено небо над всей территорией Венесуэлы. Кроме того, канал также опубликовал изображение запретной зоны на карте. На нем можно увидеть, что под действие запрета попадает не только вся страна, но и большая территория в Карибском море, севернее от столицы Венесуэлы.

Мадуро пригрозил американцам «сюрпризом» и «шоком»

Ранее глава Пентагона не исключил никаких действий в отношении Венесуэлы.