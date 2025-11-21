Фицо: подписание плана США по Украине сделает РФ победителем

Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, если подпишут план США по урегулированию ситуации. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он напомнил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО, за что неоднократно был подвергнут жесткой критике, но теперь отказ Киева от вступления в альянс прописан в предложенном США плане по урегулированию конфликта.

«Если этот план будет подписан, то Россия выйдет из этой войны полным победителем и чрезвычайно морально и экономически укрепившейся», — считает Фицо.

Ранее в СМИ появился текст предполагаемого плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.