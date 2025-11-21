Владимир Зеленский заявил, что поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Зеленский указал, что одной из тем разговора стала атака России на Тернополь, в которой «погибли 31 человек». По его словам, Рютте выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«Украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира. Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной. Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги. Спасибо за поддержку!» — написал Зеленский.

Напомним, что 12 ноября Киев официально остановил мирные переговоры с Москвой. Данное решение на Украине объяснили отсутствием «существенного прогресса» во время прошлого раунда. В России же неоднократно заявляли о готовности к продолжению переговоров.