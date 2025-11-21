Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ответил на требование Владимира Зеленского «прекратить срач». Об этом политик высказался в соцсетях.

Он заявил, что срач на Украине, который в своем обращении потребовал прекратить Зеленский, начался из-за действий украинского лидера и его друзей, которые воровали деньги.

По словам Гончаренко*, вся сложная ситуация и самый сложный исторический момент в истории Украины созданы именно из-за таких действий правящей киевской верхушки.

Зеленский покровительствовал коррупционерам и довел до того, что люди с Украины бегут через горы и подземные туннели, добавил нардеп.

Ранее в пятницу Зеленский выступил с видеообращением к нации по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа. Украинский лидер заявил, что настал один из самых сложных моментов в истории страны, а также попросил «прекратить срач», не уточнив, что он имел под этим в виду.

