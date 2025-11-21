На Украине заявили о снижении влияния Ермака из-за коррупционного скандала

Влияние главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака резко снизилось на фоне разразившегося коррупционного скандала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Источник в правящей на Украине партии «Слуга народа» указал, что развивающиеся сейчас в стране события «не в пользу Ермака», у которого из ресурсов остался только Зеленский.

«Премьер-министр Юлия Свириденко перешла в режим сотрудничества с парламентом. Она быстрее всех поняла, куда ветер дует, и надеется сохраниться. Свириденко слушает Ермака, а потом звонит спикеру Рады Руслану Стефанчуку и спрашивает, пройдет ли это через Раду. Если, конечно, президент ее наберет, она будет делать, но он же не будет ей звонить ежедневно. То есть экономику у офиса Зеленского забирают», — добавил он.

По словам источника, за последние четыре года Ермак настроил против себя все управляющее звено и на фоне скандала там задаются вопросом о том, почему из-за него одного должны портить себе жизнь и другие.

Кроме того указывается, что влияние главы офиса Зеленского также снизилось и на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Зеленский не станет увольнять Ермака, несмотря на призывы некоторых депутатов из фракции «Слуга народа».

В ноябре на Украине разразился скандал на фоне раскрытия Национальным антикоррупционным бюро страны коррупционной схемы в энергокомпаниях государства. За этим последовали обыски в компании «Энергоатом», бывшего министра энергетики Германа Галущенко и предпринимателя Тимура Миндича. Позже НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. На фоне скандала Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Галущенко, занимавшего пост главы Минюста, и министра энергетики Светлану Гринчук уволили.