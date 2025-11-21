Новый мирный план США «вызвал ярость» в Киеве

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине «вызвал ярость» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации СМИ, публичная реакция украинских властей была спокойной, но на самом деле американская инициатива «вызвала ярость» в Киеве. В данный момент украинские чиновники занимаются изучением документа.

«В Киеве публичная реакция была спокойной, но в частном порядке она была яростной», — сообщают украинские СМИ.

Напомним, что новый план был разработан США при участии России. Текст инициативы предполагает, что Украина откажется от части территорий и вооружения. Это вызвало резкую критику со стороны союзников Киева.

Зеленский выступил с обращением к народу

Ранее стало известно, что власти США усиливают давление на Украину из-за отказа Киева принять новое мирное соглашение.