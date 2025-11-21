В Австралии на берег выбросило «рыбу Судного дня»

На побережье австралийского штата Тасмания местный житель обнаружил редкую глубоководную рыбу — трехметрового ремнезуба, которого часто называют рыбой Судного дня. Об этом сообщает The Guardian.

Австралиец рассказал, что наткнулся на рыбу, когда утром 21 ноября прогуливался со своими двумя собаками по пляжу в городе Пингвин.

«Я увидел огромную рыбу, затем заметил ее красивый окрас и плавники, торчащие из брюха и макушки», — добавил Томи Чисман.

Существо, найденное мужчиной, оказалось ремнетелом или сельдяным королем. Ихтиолог Кулум Браун из Университета Маккуори рассказал, что существует несколько видов таких рыб. При этом трехметровый экземпляр, обнаруженный в Пингвине, вероятно, является самым крупным из известных на данный момент.

«Это очень необычная рыба. Они очень длинные и тонкие, похожи на ленту, и у них сплошной спинной плавник. Они появляются на поверхности только тогда, когда больны или умирают», — отметил Браун.

По его словам, гигантские ремнезубы могут достигать восьми-девяти метров в длину, но так как они живут на глубине от 200 до 1500 метров, то увидеть их крайне сложно. Браун указал, что в японском фольклоре ремнель-рыба известна в качестве «посланника дворца бога моря», ее прибытие предвещает бедствие, например, землетрясение или цунами.