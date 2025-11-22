Раскрыто, кто обеспечивает принцу Гарри и Меган Маркл королевский образ жизни

СМИ назвали имя благодетельницы пары.

Издание Daily Mail раскрыло имя женщины, которая стала для принца Гарри и герцогини Меган не просто другом, а буквально матерью. Именно она предоставляет им доступ к роскошным домам и частному самолету, помогая сохранять королевский образ жизни, несмотря на финансовые ограничения пары.

Речь идет о Виктории Джексон — королеве в мире косметики, владеющей несколькими элитными особняками в Нью-Йорке, Беверли-Хиллз и Монте-Сито. Именно в ее трехэтажном доме в Нью-Йорке Меган впервые была представлена журналисту Harper’s Bazaar через управляющего дома. По сведениям источников, Гарри и Меган часто останавливаются в домах Виктории во время визитов в город. Дом в Беверли-Хиллз, когда-то принадлежавший актеру Кэри Гранту, имеет 14 спален, огромный бассейн и длинную аллею, куда гостей подвозят на гольф-мобиле. В Монте-Сито у Виктории также есть особняк, где в 2021 году Меган отметила свой 41-й день рождения. Это место любят и дети пары — Арчи и Лилибет, особенно из-за экзотических мини-пигов, живущих там. Кроме недвижимости, Джексон одалживает паре свой частный самолет Dassault Falcon, что существенно экономит их расходы и обеспечивает безопасность при путешествиях.

Премьера первого поп-ап магазина Меган с ее продукцией As Ever прошла именно в книжном магазине Godmothers, владельцами которого являются Виктория и ее литературный агент. Виктория Джексон — успешная предпринимательница с судьбой, полной испытаний: она выросла в неблагополучной семье, пережила насилие и смогла построить многомиллионный бизнес в косметической индустрии. Ее философия «No Makeup Makeup» продвигает естественную красоту, которой следует и Меган. Таким образом, именно благодаря поддержке Виктории Джексон, принц Гарри и герцогиня Меган сохраняют образ жизни на уровне королевской семьи, не тратя при этом собственных средств, получая защиту, удобства и поддержку от своего щедрого покровителя.