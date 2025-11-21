Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа может вступить «на тропу войны» с Россией. Об этом он рассказал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, международное сообщество должно помешать Европе двигаться в этом направлении. Таким образом он прокомментировал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказать финансовую помощь Украине. Кроме того, Орбан также заявил, что лидеры европейских стран начали выстраивать военную экономику.

«На сегодняшний день необходимо не только найти решение русско-украинского конфликта, но и остановить Европу от вступления на тропу войны», — заявил он.

Ранее Орбан поддержал новый план США по Украине.