Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

Lenta.ruиещё 1

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро введет «очень мощные санкции» против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп анонсировал очень мощные санкции против России
© Global Look Press

По словам американского лидера, новые ограничения будут нацелены на то, чтобы осложнить продажу российской нефти.

«Очень мощные санкции. (...) Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные. Очень затруднят продажу нефти», — рассказал он.

«Адские» санкции: Россия дала жесткий ответ на ультиматум США

Ранее Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории в ходе боевых действий. Президент США подчеркнул, что стремится положить конец конфликту.