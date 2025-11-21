Зеленский обсудил с Вэнсом мирный план США

Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что разговор Зеленского и Вэнса завершился полчаса назад. Эту информацию также подтвердил журналист Axios Барак Равид. Подробности разговора и его точная продолжительность не приводятся.

При этом известно, что ключевой его темой стал предложенный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, что США предложили новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, сокращение американской военной помощи Киеву, объявление русского языка государственным на Украине, сокращение ВСУ, а также вводит запрет на размещение иностранных войск на украинской территории.