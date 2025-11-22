Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом не дать Европе вступить в войну с Россией. Выступление венгерского политика транслировало радио Kossuth.

По словам Орбана, сейчас нужно найти решение конфликта между Россией и Украиной, однако это не единственная задача. «[Нужно] остановить Европу от вступления на тропу войны», — подчеркнул политик. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призывала оказать финансовую помощь Киеву.

В Европе заявили о начале войны с Россией

По мнению Орбана, сейчас европейские лидеры строят военную экономику.

Ранее Орбан заявил, что конфискация активов России в ЕС приведет к судебным искам и краху евро.