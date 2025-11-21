Лондон утвердил план возможной отправки военных на Украину

Аксинья Кравченко

Лондон уже составил план отправки своих военных подразделений на Украину в рамках усилий «коалиции желающих» в случае прекращения огня. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, передает Bloomberg.

© Global Look Press

Он отметил, что Лондон провел разведку на Украине, поэтому «знает, какие подразделения можно использовать».

«Мы знаем, как могли бы их разместить, и знаем, какую роль они могли бы сыграть», — добавил Хили.

По его словам, Лондон готов потратить на отправку и размещение своих войск более 130 миллионов долларов. Хили указал, что в дальнейшем Британия «согласует эти планы с другими членами коалиции с учетом нужд Украины и скорректирует их в зависимости от условий любого мирного соглашения».