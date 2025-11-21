Лондон утвердил план возможной отправки военных на Украину

Лондон уже составил план отправки своих военных подразделений на Украину в рамках усилий «коалиции желающих» в случае прекращения огня. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, передает Bloomberg.

Он отметил, что Лондон провел разведку на Украине, поэтому «знает, какие подразделения можно использовать».

«Мы знаем, как могли бы их разместить, и знаем, какую роль они могли бы сыграть», — добавил Хили.

По его словам, Лондон готов потратить на отправку и размещение своих войск более 130 миллионов долларов. Хили указал, что в дальнейшем Британия «согласует эти планы с другими членами коалиции с учетом нужд Украины и скорректирует их в зависимости от условий любого мирного соглашения».