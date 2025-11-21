Зеленский выступил с обращением к народу

Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Обращение касается нового мирного плана, который был разработан США. По словам Зеленского, Украину ждет «очень непростая неделя», а страна может оказаться перед «крайне трудным выбором».

Зеленский подчеркнул, что Киев планирует быстро и конструктивно работать с Вашингтоном по поводу этой договоренности. Он также пообещал добиваться того, чтобы в результате мирного плана «не были утрачены достоинство и свобода украинцев». При этом Зеленский добавил, что граждане Украины — «это взрослый и умный народ».

«Следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на события. Вы взрослый, умный, сознательный народ, который не раз это доказывал. Который понимает, что в это время будет много давления, давления политического, информационного», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина может оказаться перед крайне трудным выбором — потерять свое достоинство, или потерять ключевого союзника. Он также добавил, что отказ от текущего мирного плана может привести к тому, что Украина столкнется с крайне сложной зимой и другими серьезными рисками.

США пригрозили прекратить военную помощь Киеву

На этом фоне он призвал Украину «собраться и прекратить склоку». Зеленский подчеркнул, что успех дальнейшего урегулирования будет зависеть от совместных усилий разных слоев украинцев — простого народа, дипломатов и военных.

«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики, все. Нужно собраться, прийти в себя, прекратить склоку, прекратить политические игры», — добавил Зеленский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия и США разрабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта. В первых публикациях также сообщалось, что план включает в себя отказ Украины от части территорий и вооружения. Позже появилась более подробная информация о его содержании, после чего пункты плана подверглись резкой критике со стороны союзников Киева.