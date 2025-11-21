Утверждения об участии президента Сербии Александра Вучича в «человеческих сафари» во время осады Сараево не соответствуют действительности. Об этом сообщил МИД республики.

Там отметили, что обвинения основаны лишь на «голословных инсинуациях», которые не были подтверждены компетентными судебными органами, будь то национальный или международный институт, суд, трибунал или следственный орган.

«МИД Сербии решительно отвергает подобные измышления, оценивая их как еще один пример скоординированного распространения дезинформации, направленного на подрыв репутации страны и ее высших институтов», — говорится в тексте.

В ведомстве указали, что особую тревогу вызывает попытка использовать самый трагический период новейшей истории Балкан для политических манипуляций, нагнетания напряженности и дестабилизации в регионе. В МИД Сербии назвали это «серьезным оскорблением достоинства жертв и явным отрицанием усилий ответственных лиц по созданию прочного доверия, взаимного уважения и атмосферы конструктивного сотрудничества».

По мнению министра иностранных дел республики Марко Джурича, Вучичу следует подать в суд «на астрономические суммы» против тех, кто «выдумывает и распространяет эти позорные истории».

В распространяемых против президента Сербии утверждениях речь идет о предполагаемой охоте на людей, которую за деньги устраивали в стране для иностранных туристов в 1992-1996 годах. Расследование этого дела было начато в ноябре 2025 года прокуратурой Милана. Предполагается, что «туристы-снайперы» платили около 80-100 тысяч евро по нынешнему курсу солдатам армии Радована Караджича — бывшего лидера боснийских сербов, признанного Международным трибуналом виновным в военных преступления и приговоренного к пожизненному заключению — и стреляли «по людям на улицах, включая детей, словно это видеоигра или сафари». В результате их действий погибли более десяти тысяч человек.