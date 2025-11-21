Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение к концу 2025 года. Об этом со ссылкой на два высокопоставленных источников в Белом доме сообщает CNN.

«Некоторые официальные лица США заявили, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина достигли соглашения до конца года», — передает телеканал слова своих собеседников.

Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по мирному плану США

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского немедленно принять мирное соглашение.