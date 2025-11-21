План Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине приведет лишь к эскалации отношений с Российской Федерацией, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X (бывшая Twitter).

«ЕС представил план "мирному урегулированию", который приведет к вечной войне с Россией», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Соответствующим образом Фази отреагировал на слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что план Европейского союза по Украине содержит только два пункта: ослабить Российскую Федерацию и поддержать Украину.

По данным средств массовой информации, предлагаемый Соединенными Штатами план состоит из 28 пунктов и предусматривает в том числе территориальные уступки со стороны Украины, а также сокращение численности вооруженных сил бывшей советской республики. Как сообщало издание Financial Times, американская сторона ожидает, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план до 27 ноября. Издание Wall Street Journal писало, что лидеры Европы, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение.