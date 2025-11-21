Дружестванная России страна захотела ускоренной евроинтеграции

Правительство и парламент Сербии вступили в ускоренный процесс евроинтеграции. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацут по итогам саммита лидеров Западных Балкан в Тиране.

«Мы организовали очень интенсивный момент интеграции и совместно с председателем Скупщины входим в процесс более скорой интеграции», — сообщил Мацут агентству Танюг.

Он уточнил, что Белграду необходимо выполнить оставшиеся условия для сближения с ЕС.

Премьер выразил надежду на скорое открытие третьего кластера переговоров о вступлении в Евросоюз, который включает вопросы медиа, налоговой и социальной политики. Этот этап ожидается более трех лет.

Мацут также сообщил о планах получения первой части средств из плана роста ЕС для Западных Балкан в начале следующего года. По его словам, соответствующие договоренности достигнуты с представителями Еврокомиссии.

Ранее сербский премьер заявлял, что Белград выполнил 65% критериев для вступления в ЕС, оставшиеся требования касаются политики санкций в отношении России.