Пока вы не уснули: жесткий ультиматум США Киеву и скандал на конкурсе «Мисс Вселенная»

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США предъявили Украине ультиматум

США предъявили Украине ультиматум с требованием подписать американский мирный план до 27 ноября, угрожая полным прекращением поставок вооружений и обмена разведданными. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.

«США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября», — сообщает Reuters.

По информации агентства, администрация президента США Дональда Трампа начала оказывать давление на Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского принять предложенные американские условия урегулирования.

Читать новость полностью

Песков ответил на вопрос, получила ли Россия план США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что российская сторона официально не получила от США никакого плана, состоящего из 28 пунктов, по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально ничего не получали. Предметного обсуждения пунктов не было», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «что-то узнается из прессы».

Читать новость полностью

МИД России назвал истинную причину повреждения посольства Азербайджана в Киеве

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджанской Республики в Москве Рахманом Сагибом оглы Мустафаевым. Об этом рассказала в пятницу, 21 ноября, пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили повреждение комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве. Украинские власти обвиняли российских военных в нанесении целенаправленных ударов.

Однако было установлено, что посольство пострадало, по всей вероятности, из-за некорректной работы средств противовоздушной обороны ВСУ, предположительно — из-за падения ракеты Patriot.

Читать новость полностью

На конкурсе "Мисс Вселенная" разгорелся скандал

В Таиланде прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Победительницей была названа представительница Мексики Фатима Бош. Однако бывший судья этого смотра Омар Арфуш заявил, что эта победа сфабрикована.

По его словам, имел место сговор. Арфуш сообщил, что якобы владелец конкурса Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош.

"Рауль Роча и его сын призвали меня неделю назад в Дубае проголосовать за Фатиму Бош, заявив, что она должна победить, так как это будет хорошо для нашего бизнеса. Так они сказали мне!" - сообщил в соцсети Омар Арфуш.

Читать новость полностью

Минобороны РФ показало кадры освобождения Купянска

Министерство обороны России в пятницу, 21 ноября, впервые опубликовало видео из освобожденного города Купянска в Харьковской области.

На опубликованных кадрах показано уничтожение боевой техники и позиций подразделений Вооруженных сил Украины, а также живой силы противника с использованием беспилотных летательных аппаратов и высокоточных ударов. На видео также показаны бои за город и действия российских солдат.

— Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области. Кадры из различных районов города, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Читать новость полностью

На авиавыставке в Дубае разбился самолет

© Соцсети

На выставке Dubai Airshow во время летной программы разбился самолет, сообщает 21 ноября ТАСС.

По предварительным данным, потерпел крушение индийский истребитель Tejas.

«Над местом крушения поднимается столб черного дыма», — уточняется в сообщении.

Читать новость полностью

Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно приземлился в Мюнхене

В аэропорту Мюнхена совершил экстренную посадку самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и комик Александр Гудков.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел во время рейса из Лондона в Белград. Через два часа после вылета из аэропорта Хитроу экипаж принял решение о необходимости экстренного приземления. В Мюнхене лайнер встречали пожарные расчеты и службы безопасности аэропорта.

Причиной неплановой посадки, по предварительным данным, стало срабатывание датчика задымления в кабине пилотов.

Читать новость полностью

Крупнейший покупатель российской нефти в Индии прекратил импорт

Индийская компания Reliance Industries﻿ — крупнейший покупатель российской нефти в Индии — объявила о полном прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как уточняет издание, с 1 декабря комплекс будет получать сырье только нероссийского происхождения. Данная мера — якобы шаг в сторону соблюдения новых санкций США и Евросоюза (ЕС) против России.

4 ноября экспортеры призвали премьер-министра Индии Нарендру Моди предоставить немедленную помощь в связи с последствиями решения США ввести тарифы в 50% на индийские товары.

Читать новость полностью

Раскрыт гонорар Шнурова на новогодних корпоративах

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым дорогостоящим артистом на новогодние корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гонорар Шнурова, сообщает Mash, составляет около 20 млн рублей за 40 минут выступления, а его часовое выступление обойдется заказчику примерно в 24 млн рублей. Также дополнительные расходы включает райдер артиста на 3 млн рублей, среди условий которого — бизнес-класс, VIP-залы, отдельный охранник для проверки гостиницы и автомобиль Maybach S223/222 для трансфера.

Читать новость полностью

Верховный суд запретил водить автомобиль при одном условии

Верховный суд (ВС) России утвердил запрет на вождение транспортным средством после употребления катинонов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в постановлении отмечается, что определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Мурата Муртазаева по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, оставить без изменения, а жалобу Муртазаева — без удовлетворения.

Речь идет о полученном штрафе фигуранта за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишения его прав на один год и девять месяцев. Тогда по результатам экспертизы установлено, что в крови Муртазаева были синтетические катиноны.

Читать новость полностью