Власти Риги планируют ввести запрет на запуск новогодних фейерверков в момент наступления нового года по московскому времени. Соответствующую инициативу выдвинул вице-мэр города Эдвард Ратниекс, известный своей жесткой позицией в отношении России.

Чиновник не только анонсировал новый запрет, но и сделал провокационное заявление в адрес тех жителей, кто традиционно предпочитает праздновать дважды - по местному и московскому времени. Ратниекс напомнил, что восточная граница Латвии остается открытой для тех, кто хочет отмечать праздник одновременно с исторической родиной.

За нарушение запрета предусмотрены значительные финансовые санкции. Физическим лицам грозит штраф в размере до 350 евро (более 31 тысячи рублей), а юридическим — до 1400 евро (свыше 127 тысяч рублей).

Такие меры, по мнению властей, должны помочь поддерживать общественный порядок в новогоднюю ночь и сократить количество происшествий, связанных с использованием пиротехники.

Напомним, что разница во времени между Ригой и Москвой составляет один час. Это означает, что традиционный "второй новогодний салют" в латвийской столице обычно начинался в 1:00 по местному времени, что теперь может караться штрафом.